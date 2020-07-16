Меню
Общество
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
16 июля 16:17

Правозащитники подготовили доклад о массовых нарушениях прав россиян во время пандемии коронавируса

Российские власти во время пандемии коронавируса организовали беспрецедентную по масштабам слежку за гражданами, которая велась с нарушениями законодательства в области защиты персональных данных

Правозащитники подготовили доклад о массовых нарушениях прав россиян во время пандемии коронавируса
Фото: yandex.com

Российские власти во время пандемии коронавируса организовали беспрецедентную по масштабам слежку за гражданами, которая велась с нарушениями законодательства в области защиты персональных данных. Об этом говорится в докладе правозащитной группы «Агора» «Пандемия слежки».

Правозащитники сообщили, что власти отслеживали местонахождение граждан с помощью централизованной обработки данных геолокации мобильных телефонов. На региональном уровне дополнительные технологии слежки за гражданами во время пандемии коронавируса использовали власти 61 региона. В 24 регионах были введены цифровые пропуска, а в 16 — аналоговые, в виде справок. В 12 регионах для выявления нарушителей карантина использовалась система распознавания лиц. При этом зачастую персональные данные россиян власти хранили с нарушением законодательства, что приводило к их утечке в открытый доступ.

В докладе также говорится и о том, что во власти разрешали вмешиваться в частную жизнь граждан широкому кругу лиц – врачам, таксистам, дружинникам, спасателям и т.д. Однако российское законодательство предусматривает такие полномочия только для сотрудников МВД и Росгвардии.

Правозащитники отдельно описали ситуацию с нарушением прав граждан во время действия карантинных ограничений в Москве. В столице людей фактически поделили на четыре категории по объему доступных прав и свобод. Например, «привилегированной» категории (чиновники, военнослужащие, полицейские, журналисты) можно было свободно перемещаться по городу, а «обычные» граждане обязаны были соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома им разрешалось только с целью посещения врача, продуктового магазина, аптеки или выгула собаки. Самой «пораженной в правах» группой оказались лица старше 65 лет, которым вообще запретили выходить из дома без веской причиной. Еще одна категория граждан – это «изолированные», в которую вошли заболевшие коронавирусом или с подозрением на него. Лицам из этой группы было запрещено в течение двух недель выходить из дома, а власти следили за ними с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг». При этом многие москвичи жаловались на штрафы (4 тысячи рублей), которые им были назначены незаконно. Кроме того, в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции назначались в автоматическом режиме без рассмотрения дела в суд и без предоставления гражданам возможности доказать свою невиновность.

Правозащитники опасаются, что такие методы контроля за гражданами власти будут применять и дальше, даже без введения чрезвычайного положения (как это было во время пандемии).

В докладе «Агоры» подчеркивается, что ограничение прав и свобод, если это действительно необходимо, может быть только временным, подлежащим общественному контролю и регулироваться понятно сформулированными правовыми актами.

Материалы по теме
Белорусские власти отменили для россиян двухнедельный карантин
Белорусский премьер-министр сообщил о скором открытии границы с Россией
Роспотребнадзор отменил для возвращающихся на родину россиян 14-дневный карантин
Сейчас на главной
Политика
«Голос» назвал законопроект о многодневном голосовании ударом по выборам в России
Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало заявление по поводу принятия Госдумой законопроекта о многодневном голосования на выборах разного уровня
В крымских гостиницах из-за наплыва туристов не осталось свободных мест
внутренний туризм
В крымских гостиницах из-за наплыва туристов не осталось свободных мест
Агентство ТАСС со ссылкой на чиновников сообщает, что туристический сезон в республике продемонстрировал «высокие показатели». Так, в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма достигла 95-100%
Мэр Норильска сообщил о занижении властями Красноярского края статистики по коронавирусу
коронавирус
Мэр Норильска сообщил о занижении властями Красноярского края статистики по коронавирусу
По словам мэра, в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования COVID-19, однако местный Минздрав утверждает, что речь идет о 293 случаях
Счетная палата предупредила о росте числа обманутых дольщиков
обманутые дольщики
Счетная палата предупредила о росте числа обманутых дольщиков
Счетная палата предупредила о дальнейшем росте числа граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на фоне снижения покупательной способности и участившихся банкротств строительных компаний
Минфин США ввел санкции против связанных с «поваром Путина» компаний
антироссийские санкции
Минфин США ввел санкции против связанных с «поваром Путина» компаний
Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти компаний, которые связаны с бизнесменом и крупным получателем госконтрактов Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина»
ФОМС потратил на лечение пациентов с коронавирусом 40 млрд рублей
коронавирус
ФОМС потратил на лечение пациентов с коронавирусом 40 млрд рублей
Вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что с марта по май текущего года из программы государственных гарантий на лечение коронавируса было направлено 22,3 млрд рублей
В мире
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого на Донбассе самолета
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск властей Нидерландов против России из-за сбитого в Донецкой области пассажирского самолета
Куба - рядом!
туризм
Куба - рядом!
Власти Кубы заявили о готовности запустить туристическую инфраструктуру и принять российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас отели на Кубе работают с загрузкой не более 60%, а бассейны – не более 50%
Врио главы Хабаровского края могут назначить депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
сергей фургал
Врио главы Хабаровского края могут назначить депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
Ранее в партии ЛДПР в качестве возможных кандидатов на пост врио губернатора вместо арестованного Сергея Фургала называли депутатов Михаила Дегтярева, Сергея Жигарева и Андрея Андрейченко
ФАС возбудила дело против сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь
сотовая связь
ФАС возбудила дело против сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Административное дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сотового оператора Tele2 заведено из-за повышения тарифов на связь во время действия антикоронавирусных ограничений
Общество
В Москве стартует бесплатное тестирование жителей города на коронавирус
Мэрия Москвы сообщила о начале бесплатного тестирования жителей города на коронавирусную инфекцию. Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что с 16 июля любой гражданин может сдать ПЦР-тест совершенно бесплатно
Власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения
туризм
Власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения
Агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта Турции сообщает, что в соответствии с договоренностями рейсы могут возобновиться с 15 июля, хотя точная дата не называлась
В Госдуме предложили поощрять деньгами граждан, обнаруживших просрочку в магазине
торговля
В Госдуме предложили поощрять деньгами граждан, обнаруживших просрочку в магазине
В качестве награды за бдительность парламентарий предлагает выплачивать покупателям половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке
Общество
В Омске пенсионера-инвалида обвинили в экстремизме из-за отрицания распада СССР
В Омске 72-летний пенсионер с инвалидностью Владимир Бесхлебный стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Силовики подозревают пожилого мужчину в подготовке «захвата власти вооруженным путем»
За заслуги перед Отечеством
Владимир Путин
За заслуги перед Отечеством
Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России Лейла Адамян и ее дочь получили элитную недвижимость в центре Москвы. Этот произошло в то время, когда некоторые СМИ сообщили о беременности бывшей гимнастки Алины Кабаевой
Ученые смогли восстановить поврежденное легкое человека с помощью свиньи
медицина
Ученые смогли восстановить поврежденное легкое человека с помощью свиньи
Ученые из США в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями организма смогли восстановить поврежденное легкое человека, подключив его к здоровому легкому свиньи
Политика
Профильный комитет Госдумы одобрил идею с трехдневным голосованием на выборах
Профильный комитет Госдумы России одобрил поправки о голосовании в течение трех дней на выборах разного уровня. Депутаты сочли успешным опыт многодневного голосования по поправкам к Конституции РФ
В дела «Нового величия» есть реальные и условные сроки
новое величие
В дела «Нового величия» есть реальные и условные сроки
Руслану Костыленкову прокуратура просит 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Вячеславу Крюкову – 6 лет колонии общего режима, Дмитрию Полетаеву – 6 лет и 6 месяцев условного срока, Петру Карамзину – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима