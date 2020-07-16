Правозащитники подготовили доклад о массовых нарушениях прав россиян во время пандемии коронавируса
Российские власти во время пандемии коронавируса организовали беспрецедентную по масштабам слежку за гражданами, которая велась с нарушениями законодательства в области защиты персональных данных
Российские власти во время пандемии коронавируса организовали беспрецедентную по масштабам слежку за гражданами, которая велась с нарушениями законодательства в области защиты персональных данных. Об этом говорится в докладе правозащитной группы «Агора» «Пандемия слежки».
Правозащитники сообщили, что власти отслеживали местонахождение граждан с помощью централизованной обработки данных геолокации мобильных телефонов. На региональном уровне дополнительные технологии слежки за гражданами во время пандемии коронавируса использовали власти 61 региона. В 24 регионах были введены цифровые пропуска, а в 16 — аналоговые, в виде справок. В 12 регионах для выявления нарушителей карантина использовалась система распознавания лиц. При этом зачастую персональные данные россиян власти хранили с нарушением законодательства, что приводило к их утечке в открытый доступ.
В докладе также говорится и о том, что во власти разрешали вмешиваться в частную жизнь граждан широкому кругу лиц – врачам, таксистам, дружинникам, спасателям и т.д. Однако российское законодательство предусматривает такие полномочия только для сотрудников МВД и Росгвардии.
Правозащитники отдельно описали ситуацию с нарушением прав граждан во время действия карантинных ограничений в Москве. В столице людей фактически поделили на четыре категории по объему доступных прав и свобод. Например, «привилегированной» категории (чиновники, военнослужащие, полицейские, журналисты) можно было свободно перемещаться по городу, а «обычные» граждане обязаны были соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома им разрешалось только с целью посещения врача, продуктового магазина, аптеки или выгула собаки. Самой «пораженной в правах» группой оказались лица старше 65 лет, которым вообще запретили выходить из дома без веской причиной. Еще одна категория граждан – это «изолированные», в которую вошли заболевшие коронавирусом или с подозрением на него. Лицам из этой группы было запрещено в течение двух недель выходить из дома, а власти следили за ними с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг». При этом многие москвичи жаловались на штрафы (4 тысячи рублей), которые им были назначены незаконно. Кроме того, в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции назначались в автоматическом режиме без рассмотрения дела в суд и без предоставления гражданам возможности доказать свою невиновность.
Правозащитники опасаются, что такие методы контроля за гражданами власти будут применять и дальше, даже без введения чрезвычайного положения (как это было во время пандемии).
В докладе «Агоры» подчеркивается, что ограничение прав и свобод, если это действительно необходимо, может быть только временным, подлежащим общественному контролю и регулироваться понятно сформулированными правовыми актами.