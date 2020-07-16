«Голос» назвал законопроект о многодневном голосовании ударом по выборам в России
Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало заявление по поводу принятия Госдумой законопроекта о многодневном голосования на выборах разного уровня
Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало заявление по поводу принятия Госдумой законопроекта о многодневном голосования на выборах разного уровня.
В организации считают, что закон о многодневном голосовании и возможности отзыва членов комиссии наносит удар по российским выборам и еще сильнее отдалит их от конституционного предназначения быть высшим выражением воли народа.
В «Голосе» указали на то, что многодневное голосование стимулирует принуждение к участию в нем, что противоречит принципу добровольности. Кроме того, многодневное голосование не поддается общественному контролю, а это уже противоречит принципу открытости и гласности работы избирательных комиссий.
Прописанная в законопроекте возможность отзыва члена избирательной комиссии с правом решающего голоса партии наносит удар по легитимности выборов, так как члены комиссий оказываются в неравном положении. Одних можно отозвать, а других - нельзя, что приведет к большей управляемости избирательных комиссий администрациями.