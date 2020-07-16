В крымских гостиницах из-за наплыва туристов не осталось свободных мест
Агентство ТАСС со ссылкой на чиновников сообщает, что туристический сезон в республике продемонстрировал «высокие показатели». Так, в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма достигла 95-100%
В отелях полуострова Крым закончились свободные места. Об этом сообщили региональные чиновники, отвечающие за туристическую отрасль, и предприниматели.
Агентство ТАСС со ссылкой на чиновников сообщает, что туристический сезон в республике продемонстрировал «высокие показатели». Так, в июле загрузка отелей на южном берегу Крыма достигла 95-100%. В других курортных районах объекты размещения загружены на 50-60%.
Туристический сезон в Крыму открылся 1 июля. За первые десять дней полуостров посетили 400 тысяч туристов. За весь июль местные курорты должны посетить 1,5 млн человек.
Торгово-промышленная палата прогнозирует наплыв туристов в Крыма вплоть до сентября. На этот месяц сейчас наблюдается активный рост продаж и бронирования. При этом россияне интересуются не только традиционным морским отдыхом, но также круизным и винным туризмом.