В Саратове депутата от «Единой России» приговорили к 12 годам за сбыт наркотиков
Согласно материалам следствия, в 2018 году депутат совета Гвардейского муниципального образования продал двоим мужчинам более 14 граммов наркотиков «растительного происхождения». Во время второй встречи Алексея Федина задержали
Волжский районный суд Саратовской области вынес приговор депутату от «Единой России» Алексею Федину, которого обвиняют в торговле наркотическими веществами.
Согласно материалам следствия, в 2018 году депутат совета Гвардейского муниципального образования продал двоим мужчинам более 14 граммов наркотиков «растительного происхождения». Во время второй встречи Алексея Федина задержали.
При обыске в квартире депутата силовики обнаружили 780 граммов наркотического вещества растительного происхождения, а при себе у задержанного было еще 28 граммов. Наркотики были расфасованы и готовы к продаже.
Издание «Взгляд-инфо» сообщает, что депутат специально арендовал квартиру в Саратове для хранения и фасовки наркотиков.
Суд признал депутата-единоросса виновным в сбыте наркотиков и покушении на сбыт. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Глава Красноармейского района Алексей Петаев сообщил, что Алексей Федин пока продолжает оставаться депутатом.