Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
16 июля 14:46

В Саратове депутата от «Единой России» приговорили к 12 годам за сбыт наркотиков

Согласно материалам следствия, в 2018 году депутат совета Гвардейского муниципального образования продал двоим мужчинам более 14 граммов наркотиков «растительного происхождения». Во время второй встречи Алексея Федина задержали

В Саратове депутата от «Единой России» приговорили к 12 годам за сбыт наркотиков

Волжский районный суд Саратовской области вынес приговор депутату от «Единой России» Алексею Федину, которого обвиняют в торговле наркотическими веществами.

Согласно материалам следствия, в 2018 году депутат совета Гвардейского муниципального образования продал двоим мужчинам более 14 граммов наркотиков «растительного происхождения». Во время второй встречи Алексея Федина задержали.

При обыске в квартире депутата силовики обнаружили 780 граммов наркотического вещества растительного происхождения, а при себе у задержанного было еще 28 граммов. Наркотики были расфасованы и готовы к продаже.

Издание «Взгляд-инфо» сообщает, что депутат специально арендовал квартиру в Саратове для хранения и фасовки наркотиков.

Суд признал депутата-единоросса виновным в сбыте наркотиков и покушении на сбыт. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Глава Красноармейского района Алексей Петаев сообщил, что Алексей Федин пока продолжает оставаться депутатом.

Материалы по теме
Депутата Народного собрания Ингушетии задержали по делу о хищении 17 млн рублей из Фонда социального страхования
Депутат из УФЫ пожаловался в суд на оппозиционеров, которые назвали его «единороссом»
Ульяновского протоиерея запретили в служении из-за членства в «Единой России»
Сейчас на главной
Мэр Норильска сообщил о занижении властями Красноярского края статистики по коронавирусу
коронавирус
Мэр Норильска сообщил о занижении властями Красноярского края статистики по коронавирусу
По словам мэра, в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования COVID-19, однако местный Минздрав утверждает, что речь идет о 293 случаях
Счетная палата предупредила о росте числа обманутых дольщиков
обманутые дольщики
Счетная палата предупредила о росте числа обманутых дольщиков
Счетная палата предупредила о дальнейшем росте числа граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на фоне снижения покупательной способности и участившихся банкротств строительных компаний
Минфин США ввел санкции против связанных с «поваром Путина» компаний
антироссийские санкции
Минфин США ввел санкции против связанных с «поваром Путина» компаний
Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти компаний, которые связаны с бизнесменом и крупным получателем госконтрактов Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина»
ФОМС потратил на лечение пациентов с коронавирусом 40 млрд рублей
коронавирус
ФОМС потратил на лечение пациентов с коронавирусом 40 млрд рублей
Вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что с марта по май текущего года из программы государственных гарантий на лечение коронавируса было направлено 22,3 млрд рублей
В мире
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого на Донбассе самолета
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск властей Нидерландов против России из-за сбитого в Донецкой области пассажирского самолета
Куба - рядом!
туризм
Куба - рядом!
Власти Кубы заявили о готовности запустить туристическую инфраструктуру и принять российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас отели на Кубе работают с загрузкой не более 60%, а бассейны – не более 50%
Врио главы Хабаровского края могут назначить депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
сергей фургал
Врио главы Хабаровского края могут назначить депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
Ранее в партии ЛДПР в качестве возможных кандидатов на пост врио губернатора вместо арестованного Сергея Фургала называли депутатов Михаила Дегтярева, Сергея Жигарева и Андрея Андрейченко
ФАС возбудила дело против сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь
сотовая связь
ФАС возбудила дело против сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Административное дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сотового оператора Tele2 заведено из-за повышения тарифов на связь во время действия антикоронавирусных ограничений
Общество
В Москве стартует бесплатное тестирование жителей города на коронавирус
Мэрия Москвы сообщила о начале бесплатного тестирования жителей города на коронавирусную инфекцию. Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что с 16 июля любой гражданин может сдать ПЦР-тест совершенно бесплатно
Власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения
туризм
Власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения
Агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта Турции сообщает, что в соответствии с договоренностями рейсы могут возобновиться с 15 июля, хотя точная дата не называлась
В Госдуме предложили поощрять деньгами граждан, обнаруживших просрочку в магазине
торговля
В Госдуме предложили поощрять деньгами граждан, обнаруживших просрочку в магазине
В качестве награды за бдительность парламентарий предлагает выплачивать покупателям половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке
Общество
В Омске пенсионера-инвалида обвинили в экстремизме из-за отрицания распада СССР
В Омске 72-летний пенсионер с инвалидностью Владимир Бесхлебный стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Силовики подозревают пожилого мужчину в подготовке «захвата власти вооруженным путем»
За заслуги перед Отечеством
Владимир Путин
За заслуги перед Отечеством
Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России Лейла Адамян и ее дочь получили элитную недвижимость в центре Москвы. Этот произошло в то время, когда некоторые СМИ сообщили о беременности бывшей гимнастки Алины Кабаевой
Ученые смогли восстановить поврежденное легкое человека с помощью свиньи
медицина
Ученые смогли восстановить поврежденное легкое человека с помощью свиньи
Ученые из США в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями организма смогли восстановить поврежденное легкое человека, подключив его к здоровому легкому свиньи
Политика
Профильный комитет Госдумы одобрил идею с трехдневным голосованием на выборах
Профильный комитет Госдумы России одобрил поправки о голосовании в течение трех дней на выборах разного уровня. Депутаты сочли успешным опыт многодневного голосования по поправкам к Конституции РФ
В дела «Нового величия» есть реальные и условные сроки
новое величие
В дела «Нового величия» есть реальные и условные сроки
Руслану Костыленкову прокуратура просит 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Вячеславу Крюкову – 6 лет колонии общего режима, Дмитрию Полетаеву – 6 лет и 6 месяцев условного срока, Петру Карамзину – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима
Глава Читы столкнулся с «трудными жизненными обстоятельствами»
чиновники
Глава Читы столкнулся с «трудными жизненными обстоятельствами»
Глава администрации Читы Александр Сапожников с 2012 года числится должником по невозвращенному автокредиту в размере 533 тысяч рублей, сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на базу УФССП по Забайкальскому краю
«Газпром» получил рекордный убыток из-за теплой зимы
Газпром
«Газпром» получил рекордный убыток из-за теплой зимы
Российская газовая монополия «Газпром» в первом квартале текущего года получила рекордный убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток составил около 100 млрд рублей