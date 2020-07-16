16 июля 14:27
Адвокат Ивана Сафронова раскрыл подробности сведений разведки о шпионстве журналиста
Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил СМИ подробности о данных Службы внешней разведки (СВР), которые якобы подтверждают факт государственной измены со стороны журналиста
Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил СМИ подробности о данных Службы внешней разведки (СВР), которые якобы подтверждают факт государственной измены со стороны журналиста.
По словам адвоката, из письма генерала СВР, направленного в ФСБ, следует, что Иван Сафронов якобы взаимодействовал со спецслужбами Чехии через иностранного гражданина, имя которого не называется, сообщает РИА Новости.
Иван Павлов рассказал, что об этом шпионе известно только лишь, что он обучен, имеет специальные навыки и является представителем чешской спецслужбы.
При этом имя и фамилия генерала СВР, который предоставил ФСБ данные о шпионской деятельности Ивана Сафронова, не сообщаются.