16 июля 13:47
Сербская авиакомпания Air Serbia возобновляет рейсы в Россию с 1 августа
Air Serbia сообщила о планах восстановить авиасообщение с Россией с 1 августа. Портал для путешественников Frequentflyers.ru сообщает, что с этой даты открылись продажи на ежедневные рейсы в Москву, два раза в неделю в Санкт-Петербург и три раза в Краснодар
Сербская авиакомпания Air Serbia сообщила о планах восстановить авиасообщение с Россией с 1 августа. Портал для путешественников Frequentflyers.ru сообщает, что с этой даты открылись продажи на ежедневные рейсы в Москву, два раза в неделю в Санкт-Петербург и три раза в Краснодар.
На официальном сайте Air Serbia действительно появились билеты в Москву с датами вылета после 1 августа.
Сейчас в Белград из Москвы можно попасть рейсами «Аэрофлота», который официально считаются вывозными и предназначены в основном для перелетов пассажиров с видом на жительство в других странах. Однако поскольку Сербия для россиян является безвизовой страной, то некоторые граждане использовали эти рейсы в качестве транзита по дороге в Турцию.