Мэр Норильска сообщил о занижении властями Красноярского края статистики по коронавирусу
По словам мэра, в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования COVID-19, однако местный Минздрав утверждает, что речь идет о 293 случаях
Мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил о занижении властями Красноярского края официальной статистики по коронавирусу. Чиновник, который ранее попросил у властей региона помощи в борьбе с этой инфекцией, заявил о различии официальных и реальных данных в несколько раз.
Ринат Азметчин заявил, что занижение реальных цифр ведет к неадекватной оценке масштабов распространения коронавируса. По словам мэра, в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования COVID-19, однако местный Минздрав утверждает, что речь идет о 293 случаях. Также мэр заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничной пневмонией. Эти пациенты не делали тесты на коронавирус из-за загруженности больниц, сообщает издание «Заполярная правда».
Мэр Норильска считает, что после возвращения местных жителей из отпусков ситуация с коронавирусом в городе может ухудшиться. Однако уже сейчас, по словам чиновника, в городе не хватает медперсонала.
Ранее мэр попросил губернатора Красноярского края Александра Усса «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования». Однако в краевом Минздраве заявили, что мощностей для оказания медпомощи в Норильске достаточно, а сейчас «отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, которые не исключают заражение коронавирусом.