Счетная палата предупредила о росте числа обманутых дольщиков
Счетная палата предупредила о дальнейшем росте числа граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на фоне снижения покупательной способности и участившихся банкротств строительных компаний
Счетная палата предупредила о дальнейшем росте числа граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на фоне снижения покупательной способности и участившихся банкротств строительных компаний.
В ведомстве сообщили, что по состоянию на март 2020 года в Единый реестр проблемных объектов было включено более трех тысяч домов и более тысячи застройщиков в 76 регионах России. Самая сложная ситуация, по данным СП, сложилась в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае, сообщает РБК.
Еще одна проблема, на которую обращают внимание аудиторы, заключается в том, что с середины 2019 года региональные власти перестали вести реестр обманутых граждан. По этой причине у ведомства нет полной и достоверной информации о дольщиках, чьи права были нарушены.
В июле 2019 года в реестре обманутых дольщиков находилось 48 тысяч человек. Сейчас их число может составлять от 180 до 200 тысяч человек. В этой связи Счетная палата рекомендовала правительству провести совместно с региональными властями «полную инвентаризацию обманутых дольщиков».
Ведомство Алексея Кудрина также предъявило претензии к работе Фонда защиты прав дольщиков, который показывает «низкий уровень расходования средств». Это может свидетельствовать о крайне низком качестве бюджетного планирования у Минстроя России. В СП отметили, что сотрудники фонда получают хорошие заплаты, но так и не подкрепили высокий уровень оплаты своего труда столь же высокими результатами работы.