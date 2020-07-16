Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийства нескольких предпринимателей 15 лет назад
Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийства нескольких предпринимателей 15 лет назад.
Решение оставить Сергея Фургала под стражей приняла судья Татьяна Соколова. Само заседание проходило в закрытом режиме в связи с угрозами, которые якобы поступают фигурантам дела.
По версии следствия, в 2004-2005 гг в Хабаровском крае и Амурской области были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов, у которыъ якобы был конфликт с Сергеем Фургалом. Показания против губернатора дал его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков, который находится под арестом.
Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что Николай Мистрюков имеет онкологическое заболевание, а должная медицинская помощь в СИЗО ему не оказывается.
«По его словам, должного лечения в СИЗО он не получает, в частности, ему не дают обезболивающих. Также он пожаловался на то, что он ослеп на один глаз, второй тоже начинает терять зрение. У Мистрюкова отслоение сетчатки», - сообщила правозащитница.