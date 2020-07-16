Руководители российских СМИ поручились за журналиста Ивана Сафронова
Руководители десятков российских СМИ поручились за бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене
Руководители десятков российских СМИ поручились за бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.
Адвокат журналиста Иван Павлов сообщил РБК, что за его подзащитного поручились основатель The Bell Елизавета Осетинская, главный редактор Forbes Николай Мазурин, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.
Положительные характеристики Ивану Сафронову, рассказал Павлов, дали все его работодатели, включая государственную корпорацию «Роскосмос».
Защита Сафронова намерена ходатайствовать о его освобождении под личное поручительство.
Напомним, что Ивана Сафронова подозревают в сборе и передаче секретной информации о российских военных разработках представителям спецслужб Чехии.