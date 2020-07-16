16 июля 11:54
В России за сутки выявили 6 428 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 6 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по стране составило 752 797 человек, из которых выздоровели 531 692 человека и умерли 11 937 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 6 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по стране составило 752 797 человек, из которых выздоровели 531 692 человека и умерли 11 937 человек (167 летальных исходов за последние сутки).
В Москве зарегистрировали 531 новых случай заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области – 174, а Санкт-Петербурге – 256.
В Нижегородская область за прошедшие сутки выявили 221 заболевшего, в Свердловской области – 349, в Ханты-Мансийском АО – 252, в Иркутской области – 196, а в Ямало-Ненецком АО – 187.