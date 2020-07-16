Госдума рассмотрит законопроект о штрафе на 15 млн рублей за отказ сайтов удалять информацию
Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах в размере до 15 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалять информацию по требованию закона. Документ подготовили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский
Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах в размере до 15 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалять информацию по требованию закона. Документ подготовили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
Парламентарии предлагают внести в КоАП РФ статью 13.41 «Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Свою инициативу Хинштейн и Боярский объяснили необходимостью устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.
По данным депутатов, по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тысяч фактов неудаления запрещенной к распространению информации, в том числе материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и призывов к экстремизму.
Депутаты Хинштейн и Боярский также заявили, что требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами России, в частности, YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.