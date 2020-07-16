Минфин США ввел санкции против связанных с «поваром Путина» компаний
Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти компаний, которые связаны с бизнесменом и крупным получателем госконтрактов Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина»
Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти компаний, которые связаны с бизнесменом и крупным получателем госконтрактов Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина».
Санкции коснулись петербургской «М Инвест», китайской Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгских Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company и суданской Meroe Gold (связана с «М Инвест»).
По версии властей США, эти компании помогали Евгению Пригожину уклоняться от американских санкций и поддерживали операции близкого к Кремлю бизнесмена по подавлению протестов в Судане, сообщает «Медуза».
Расследование показало, что через гонконгские и китайские компании в интересах «повара Путина» прошло больше ста сделок на 7,5 млн долларов.
В санкционный список Минфина США также попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель (гражданство не сообщается). Сам Евгений Пригожин уже находится под санкциями.
Санкции предполагают заморозку активов в США и запрет американским компаниям и гражданам вести бизнес с попавшими в санкционный список компаниями.