В Москве четырех акушеров-гинекологов обвинили в торговле детьми
Следственный комитет России направил ходатайство в Басманный райсуд Москвы с просьбой арестовать четырех акушеров-гинекологов столичных больниц, которые проходят по делу о торговле детьми от суррогатных матерей
Следственный комитет России направил ходатайство в Басманный райсуд Москвы с просьбой арестовать четырех акушеров-гинекологов столичных больниц, которые проходят по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.
РИА Новости сообщает, что фигурантами дела являются акушеры Лилия Панаиоти, Валентина Чернышова, Тарас Ашитков и Юлиана Иванова. Медиков обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия.
По данным Baza, дело было возбуждено после того, как в квартире одного из домов в Одинцовском районе Московской области обнаружили несколько младенцев. Один из них был мертв. Самому младшему из детей было всего несколько дней, самому старшему — шесть месяцев. Сотрудники полиции задержали гражданку Китая, которая ухаживала за младенцами. Также выяснилось, что детей родили суррогатные матери, и их планировалось вывезти в Китай, однако процесс застопорился из-за карантина по коронавирусу и закрытия границ.