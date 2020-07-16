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16 июля 10:53

В Москве четырех акушеров-гинекологов обвинили в торговле детьми

Следственный комитет России направил ходатайство в Басманный райсуд Москвы с просьбой арестовать четырех акушеров-гинекологов столичных больниц, которые проходят по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

В Москве четырех акушеров-гинекологов обвинили в торговле детьми
Фото: m24.ru

Следственный комитет России направил ходатайство в Басманный райсуд Москвы с просьбой арестовать четырех акушеров-гинекологов столичных больниц, которые проходят по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

РИА Новости сообщает, что фигурантами дела являются акушеры Лилия Панаиоти, Валентина Чернышова, Тарас Ашитков и Юлиана Иванова. Медиков обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия.

По данным Baza, дело было возбуждено после того, как в квартире одного из домов в Одинцовском районе Московской области обнаружили несколько младенцев. Один из них был мертв. Самому младшему из детей было всего несколько дней, самому старшему — шесть месяцев. Сотрудники полиции задержали гражданку Китая, которая ухаживала за младенцами. Также выяснилось, что детей родили суррогатные матери, и их планировалось вывезти в Китай, однако процесс застопорился из-за карантина по коронавирусу и закрытия границ.

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