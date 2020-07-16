Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска и Барака Обамы
В ночь на 16 июля 2020 года произошла крупная хакерская атака на соцсеть Twitter. Киберзлоумышленники взломали верифицированные аккаунты (имеющие голубую галочку) Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Илона Маска
В ночь на 16 июля 2020 года произошла крупная хакерская атака на соцсеть Twitter. Киберзлоумышленники взломали верифицированные аккаунты (имеющие голубую галочку) Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Илона Маска, а также бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Хакеры также взломали корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple.
После взлома в каждом аккаунте появились записи с предложением к пользователям перечислить на биткоин-счет любую сумму, которую им обещали вернуть в двойном размере.
Портал Motherboard сообщает, что верифицированные аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в Twitter были взломаны при участии одного из сотрудников соцсети. Источник сообщил, что этот сотрудник «сделал за хакеров всю работу».
Другой источник сообщил, что за получение доступа к крупным аккаунтам они заплатили сотруднику Twitter. В самой соцсети сообщили, что по данному факту сейчас проводится расследование.