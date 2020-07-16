Мэр Норильска попросил у красноярского губернатора помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Норильска Ринат Ахметчин попросил у губернатора Красноярского края Александра Усса помощи в борьбе с коронавирусом. Чиновник сообщил, что город не справляется с ростом заболеваемости
Мэр Норильска Ринат Ахметчин попросил у губернатора Красноярского края Александра Усса помощи в борьбе с коронавирусом. Чиновник сообщил, что город не справляется с ростом заболеваемости.
Ринат Ахметчин сообщил, что из Норильска выехало порядка 60 тысяч человек, однако количество положительных тестов на коронавирус все равно продолжает расти. «И мы понимаем, что в конце августа и начале сентября эти люди вернутся обратно. Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас», — сказал Ахметчин, слова которого приводит РИА Новости.
На сегодняшний день в Норильске в четыре-пять раз выросло число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с прошлым годом. Власти города направили в администрацию края письмо с просьбой прислать им врачей и средний медперсонал.
В свою очередь в Минздраве Красноярского края заявили, что Норильск обладает достаточными мощностями для оказания помощи всем пациентам, нуждающимся в стационарном лечении. По данным ведомства,акже в городе «отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие COVID-19, а также внебольничными пневмониями».
В Норильске за весь период наблюдения выявили 1064 случая заражения коронавирусом, из них 232 - за последние сутки. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что во всем Красноярском крае за сутки зафиксировано 133 новых заболевших.