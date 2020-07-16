В Москве на акции против поправок к Конституции задержали 147 человек
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 147 человек на акции против внесения в Конституцию поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 147 человек на акции против внесения в Конституцию поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. В ходе акции проводился сбор под коллективным иском с требованием отменить итоги голосования по поправкам.
Проект «ОВД-Инфо» сообщает о жестких задержаниях протестующих. В автозаки силовики сажали, в том числе людей без плакатов и тех, кто никаких лозунгов не выкрикивал.
Как минимум в двух отделах полиции силовики избили участников протестных акций. Так, двое задержанных были избиты в ОВД «Бутырский» и один (Рустам Исаев) в ОВД «Филевский парк». Последнему понадобилась медицинская помощь.
В ГУ МВД по Москве задержания объяснили тем, что акция не была согласована мэрией, а гуляющие «создали помехи в дорожном движении». Позже задержанные были отпущены с обязательствами о явке и после составления протоколов по статье «Участие в несанкционированных шествии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».
В Санкт-Петербурге акция против обнуления сроков Владимира Путина прошла мирно. В оргкомитете кампании «НЕТ!» сообщили о сборе более 3 тысяч подписей за обнуление итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге и еще 2 тысячи подписей – в Москве.