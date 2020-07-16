Власти США анонсировали введение новых санкций в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Госдепартамент США анонсировал введение новых санкций в отношении российских проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Речь идет об ограничениях, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)
Госдепартамент США анонсировал введение новых санкций в отношении российских проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Речь идет об ограничениях, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Сенаторы от Республиканской партии считают, что газопровод «Северный поток-2» угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Парламентарии просят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Сейчас санкции действуют в отношении компаний, помогающих строить газопровод.
Первые санкции в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» были введены властями США в конце 2019 года с целью «защиты европейской энергетической безопасности».
Примечательно, что накануне глава комитета по вопросам экономики и энергетики немецкого парламента Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и авторам законопроекта о санкциях против российских газопроводов с просьбой отказаться от его принятия.
В свою очередь оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG заявил, что угрозы США ввести санкции против компаний, строящих газопровод, говорят о «пренебрежении интересами европейской промышленности», сообщает РИА Новости.
В компании добавили, что предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
Отметим, что из-за американских санкций запуск газопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, отложен на конец 2020 – начало 2021 гг.