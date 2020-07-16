В Москве и Петербурге граждане выстроились в очередь для подписания иска об отмене поправок к Конституции
В Москве и Санкт-Петербурге вечером 15 июля прошли акции против поправок к Конституции РФ, которые были приняты по итогам всероссийского голосования. В ходе акций граждане ставили подписи под коллективным иском с требованием отменить результате плебесцита
В Москве и Санкт-Петербурге вечером 15 июля прошли акции против поправок к Конституции РФ, которые были приняты по итогам всероссийского голосования. В ходе акций граждане ставили подписи под коллективным иском с требованием отменить результате плебесцита. «Медиазона» сообщает, что в Москве очередь из желающих поставить свою подпись растянулась на несколько десятков метров.
В столице протестующие вышли на Пушкинскую площадь и скандировали «Россия будет свободной!», «Долой царя!» и «Путин, уходи!». Затем участники протеста начали шествие в сторону Петровки. Колонну сопровождают машины ДПС.
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте очередь из граждан, которые требуют отменить решение об изменении Конституции, растянулась на 600 метров на Невском проспекте.
Информации о задержаниях на момент написания заметки не поступало.