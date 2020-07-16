ФОМС потратил на лечение пациентов с коронавирусом 40 млрд рублей
Вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что с марта по май текущего года из программы государственных гарантий на лечение коронавируса было направлено 22,3 млрд рублей
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) потратил на лечение пациентов с коронавирусом 40 млрд рублей с марта по июнь текущего года.
Вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что с марта по май текущего года из программы государственных гарантий на лечение коронавируса было направлено 22,3 млрд рублей. При этом по состоянию на июнь эта сумма увеличилась до 40 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
В свою очередь глава ФОМС Елена Чернякова сообщила, что на лечение одного пациента с коронавирусом в состоянии средней тяжести уходит 100 тысяч рублей, а в тяжелой форме - 200 тысяч рублей. При необходимости процедуры насыщения крови кислородом, стоимость лечения увеличивается.