Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради развития БАМа и Транссиба
Депутаты Госдумы большинством голосов приняли законопроект, который разрешает вывести строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений
Депутаты Госдумы большинством голосов приняли законопроект, который разрешает вывести строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений. Фактически этот документ легализует сплошную вырубку леса в районе озера Байкал.
«Интерфакс» уточняет, что в федеральный закон об охране уникального природного озера вносится исключение, согласно которому в зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Действие поправок к законопроекту продлится до 31 декабря 2024 года.
Принятый законопроект разрешает «проведение сплошных рубок» для строительства и реконструкции железнодорожных объектов. Земли лесного фонда, на которых планируется проведение строительных работ, будут переведены в земли иных категорий.
Кроме того, Госдума отменила проведение экологической экспертизы при строительстве объектов, связанных с магистральной инфраструктурой.