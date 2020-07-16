ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого на Донбассе самолета
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск властей Нидерландов против России из-за сбитого в Донецкой области пассажирского самолета
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск властей Нидерландов против России из-за сбитого в Донецкой области пассажирского самолета. Представитель Страсбургского суда подтвердил агентству ТАСС, что иск Нидерландов к России принят к рассмотрению под номером 28525/20.
В свою очередь голландские власти пообещали в рамках рассмотрения иска к России предоставить всю информацию по данному делу.
Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области во время военного конфликта между ополченцами Донбасса и национальной гвардией Украины. Международное следствие пришло к выводу, что летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет был сбит с земли из установки «Бук», доставленной из России.
Российские власти причастность к крушению пассажирского «Боинга» отрицает.