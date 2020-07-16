Куба сообщила о готовности принять российских туристов, но со справкой об отсутствии COVID-19
Власти Кубы заявили о готовности запустить туристическую инфраструктуру и принять российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас отели на Кубе работают с загрузкой не более 60%, а бассейны – не более 50%
Власти Кубы заявили о готовности запустить туристическую инфраструктуру и принять российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Для российских граждан на Кубе сохраняется безвизовый режим, однако по прилету им нужно будет предоставить результаты теста на коронавирус. При себе туристам обязательно будет иметь также медицинскую страховку с покрытием возможных расходов на лечение.
Сейчас отели на Кубе работают с загрузкой не более 60%, а бассейны – не более 50%. Развлекательные мероприятия ведутся с ограниченным числом людей, а по купанию в море и отдыху на пляжах запретов нет.
Российских туристов также готова принять Хорватия, но при условии предоставления справки об отсутствии коронавируса или соблюдения карантина в течение двух недель. Открыть для россиян границы в ближайшее время может и Турция. Рейсы в турецкие города могут возобновиться с 1 августа.