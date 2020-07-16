16 июля 00:34
Глава Хабаровского края Сергей Фургал сообщил о принуждении его к отставке
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийства двух предпринимателей в нулевые годы, сообщил о попытке неких людей оказать на него давление
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийства двух предпринимателей в нулевые годы, сообщил о попытке неких людей оказать на него давление.
Сергей Фургал сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еве Меркачевой, что перед отправкой в СИЗО от него требовали добровольно уйти в отставку с поста главы региона. Кто выдвинул губернатору такое требование, не уточняется, сообщает РБК.
Хабаровский губернатор был задержан 9 июля, однако президент Владимир Путин до сих пор не отправил его в отставку. Это может быть связано с продолжающимися протестами в крае в поддержку Сергея Фургала. Люди требуют вернуть им обратно избранного народом губернатора.