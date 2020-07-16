Уголовное дело в отношении топ-менеджера «Почты России» связано с поставками техники для ГАС «Выборы»
Уголовное дело в отношении заместителя главы ФГУП «Почта России» Сергея Емельченкова оказалось связано с расследованием картельного сговора, которым Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занималась целых четыре года
Уголовное дело в отношении заместителя главы ФГУП «Почта России» Сергея Емельченкова оказалось связано с расследованием картельного сговора, которым Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занималась целых четыре года. Участники этого сговора занимались поставкой техники для ГАС «Выборы», Росстата и компании «Норильский никель».
По данным РБК, в участии в картельном сговоре подозреваются компании «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Аквариус» и «АМИ-Нетворк.
В ФАС сообщили, что подрядчики в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками для получения контрактов на поставку техники. Как правило, участники сговора не снижали НМЦК (начальная максимальная цена госконтракта) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн рублей, однако каждому участнику картеля будут дополнительно назначены штрафы до 50% НМЦК.
«Добавим к этому уголовную ответственность. Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует и создатели этого картеля получат заслуженное», - заявил руководитель управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
Сотрудник антимонопольного ведомства отметил, что у службы не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, а подозрения в адрес Емельченкова связаны с данными, которые получил Следственный комитет в ходе расследования дела о картельном сговоре поставщиков техники для государственных ведомств.
В СКР сообщили, что заместитель гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов подозревается в превышении полномочий. Материалы в отношении топ-менеджера «Почты России» направлены в Чертановский районный суд Москвы, следствие просит отправить его под домашний арест.