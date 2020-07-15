Врио главы Хабаровского края могут назначить депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева
Ранее в партии ЛДПР в качестве возможных кандидатов на пост врио губернатора вместо арестованного Сергея Фургала называли депутатов Михаила Дегтярева, Сергея Жигарева и Андрея Андрейченко
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Кремль может назначить депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на центр «Досье».
Ранее в партии ЛДПР в качестве возможных кандидатов на пост врио губернатора вместо арестованного Сергея Фургала называли депутатов Михаила Дегтярева, Сергея Жигарева и Андрея Андрейченко.
Когда будет назначен врио главы региона, не сообщается. В Хабаровске уже несколько дней продолжаются стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала.
Напомним, Сергей Фургал (ЛДПР) был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей на Дальнем Востоке в начале нулевых годов. Неофициальными причинами ареста губернатора называют низкий процент поддержки поправок к Конституции в крае, а также рейтинг самого Фургала, который оказался выше президентского.