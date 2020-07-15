Прокуратура Крыма проверит сообщения о попадании нечистот на пляжи
В надзорном ведомстве сообщили, что специалисты изучат возможные нарушения при утилизации жидких бытовых отходов в Черное море, а также дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на крымских курортах
Прокуратура республики Крым начала проверку по факту публикации в социальных сетях видеозаписей, в которых демонстрируются залитые нечистотами пляжи.
В надзорном ведомстве сообщили, что специалисты изучат возможные нарушения при утилизации жидких бытовых отходов в Черное море, а также дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на крымских курортах и действиям ответственных за эти вопросы чиновников.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлен один из пляжей Коктебеля. В ролике говорится, что на этот пляж стекала городская канализация. Слив нечистот произошел в то время, когда там отдыхали туристы и местные жители. Очевидцы отметили, что аналогичная ситуация произошла в Феодосии.
По словам крымчан, в некоторых населенных пунктах очистные сооружения давно устарели и требуют модернизации.