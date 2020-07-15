15 июля 15:38
В Шадринске Курганской области 53 человека отравились шаурмой
Первые сведения о массовом отравлении людей появилась 14 июня. Тогда сообщалось о 34 заболевших, включая четверых несовершеннолетних. 15 июля стало известно 53 случаях отравления. Из них 17 человек пришлось госпитализировать
В городе Шадринск Курганской области более 50 человек отравились шаурмой. Все пострадавшие купили шаурму в одном месте.
Издание «Курган и курганцы» сообщает, что первые сведения о массовом отравлении людей появилась 14 июня. Тогда сообщалось о 34 заболевших, включая четверых несовершеннолетних. 15 июля стало известно 53 случаях отравления. Из них 17 человек пришлось госпитализировать.
Сейчас региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку по факту массового отравления шаурмой. Следственный комитет также начал доследственную проверку.