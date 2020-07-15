Журналист Иван Голунов потребовал 5 млн рублей от экс-полицейских, которые задержали его год назад
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы, которые год назад задержали его по подозрению в сбыте наркотиков
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы, которые год назад задержали его по подозрению в сбыте наркотиков.
Иван Голунов требует, чтобы бывшие полицейские вернули доход, который они получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков. Журналист считает, что силовики только лишь «создавали видимость» борьбы с наркотиками.
Журналист также сообщил, что если суд встанет на его сторону, то полученные от бывших полицейских деньги он направит на благотворительность.
Напомним, в июне 2019 года Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Задержание известного журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Сам Голунов и многие его коллеги связали уголовное преследование с его расследованиями. После массовых протестов в поддержку Голунова дело против него было закрыто.
Только спустя полгода было возбуждено дело против сотрудников полиции, которых обвинили в том, что они подбросили журналисту наркотические вещества с целью фальсификации доказательств по делу. На фоне скандала были уволены не только задержавшие Голунова полицейские, но также начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.