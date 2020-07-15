ФАС возбудила дело против сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Административное дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сотового оператора Tele2 заведено из-за повышения тарифов на связь во время действия антикоронавирусных ограничений
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сотового оператора Tele2 из-за повышения тарифов на связь во время действия антикоронавирусных ограничений.
По данным ФАС, стоимость услуг связи для 11 миллионов абонентов Tele2 выросла в среднем на 10% . С 12 мая компания Tele2 прибавила от 20 до 100 рублей к стоимости услуг связи, но не предоставила в ФАС экономического обоснования повышения цен.
В ФАС сообщили, что 10 июня ведомство отвело Tele2 две недели на восстановление старых цен.
Представитель Tele2 заявил газете «Ведомости», что у оператора нет возможности исполнить требование ФАС в установленный срок, так как компания продолжает собирать материалы, подтверждающие увеличение расходов на оказание услуг связи. Повышение тарифов в компании назвали «незначительными корректировками», которые коснулись только части архивных тарифов.