В Хабаровске продолжаются стихийные митинги с требованием освободить губернатора Сергея Фургала
Протестующие стали собираться сначала возле здания правительства Хабаровского края, а затем двинулись по центральной улице города в сторону Амура. По такой схеме несогласованные акции проходят уже несколько дней подряд
В Хабаровске в среду, 15 июля, после рабочего дня возобновились акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала (ЛДПР).
Протестующие стали собираться сначала возле здания правительства Хабаровского края, а затем двинулись по центральной улице города в сторону Амура. По такой схеме несогласованные акции проходят уже несколько дней подряд.
Граждане скандируют «Хабаровск своих не бросает», «Мы здесь власть», «Свободу Фургалу», «наш край – нам решать». Также слышны требования отставки президента Владимира Путина, которого многие жители края считают инициатором ареста Сергея Фургала.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») назвал стихийные митинги «противозаконными, неразумными и губительными», однако люди ежедневно продолжают выходить на акции протеста с требованием освободить избранного народом губернатора.