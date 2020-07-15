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Москва
15 июля 13:45

Компания Лизы Песковой подала заявку на регистрацию товарного знака Visit Moscow. Такой же знак использует мэрия Москвы

Компания «Сперанса ДС», которая оформлена на дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавету, подала заявку на регистрацию товарного знака Visit Moscow. Практически такой же товарный знак используют аккаунты в социальных сетях, связанные с мэрией Москвы

Компания Лизы Песковой подала заявку на регистрацию товарного знака Visit Moscow. Такой же знак использует мэрия Москвы

Компания «Сперанса ДС», которая оформлена на дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавету, подала заявку на регистрацию товарного знака Visit Moscow. Практически такой же товарный знак используют аккаунты в социальных сетях, связанные с мэрией Москвы.

«Открытые медиа» сообщают, что 10 июня 2020 года в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака Visit Moscow. Похожий логотип издание обнаружило на страницах в Facebook, Instagram и Youtube, связанных с мэрией Москвы. В разделе контактов на странице Visit Moscow в соцсети Facebook указаны данные комитета по туризму Москвы.

Проекты мэрии в соцсетях на английском языке рассказывают о достопримечательностях Москвы и местах, которые стоит посетить туристам.

При этом, согласно данным портала госзакупок, компания «Сперанса ДС» и сама Елизавета Пескова в качестве индивидуального предпринимателя госконтрактов с московскими властями никогда не заключала.

Компания «Сперанса ДС» была основана в 2017 году и сначала называлась «Артмак». В конце апреля 2020 года дочь пресс-секретаря президента, постоянно проживающая во Франции, стала единоличной владелицей «Артмака» и переименовала фирму. По официальным данным, эта компания занимается туризмом, рекламой и изучением общественного мнения.

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