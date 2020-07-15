В Москве стартует бесплатное тестирование жителей города на коронавирус
Мэрия Москвы сообщила о начале бесплатного тестирования жителей города на коронавирусную инфекцию. Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что с 16 июля любой гражданин может сдать ПЦР-тест совершенно бесплатно
Мэрия Москвы сообщила о начале бесплатного тестирования жителей города на коронавирусную инфекцию. Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что с 16 июля любой гражданин может сдать ПЦР-тест совершенно бесплатно.
Для тестирования на COVID-19 столичные власти откроют точки в 207 поликлиниках города. По словам Раковой, ежедневно можно будет проводить до 50 тысяч исследований.
Напомним, что с 27 мая в Москве все желающие могут сдать тест на наличие антител к коронавирусу. Тестирование показало, что антитела есть у 22% жителей города, которые прошли тестирование.