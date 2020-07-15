15 июля 12:45
Власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения
Агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта Турции сообщает, что в соответствии с договоренностями рейсы могут возобновиться с 15 июля, хотя точная дата не называлась
Власти Турции и России достигли договоренности о возобновлении авиационного сообщения между странами.
Агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта Турции сообщает, что в соответствии с договоренностями рейсы могут возобновиться с 15 июля, хотя точная дата не называлась. При этом авиакомпания Turkish Airlines открыла продажу билетов на рейсы в российские города только с 1 августа.
Российские власти информацию о возобновлении авиасообщения с Турцией пока не подтвердили, сообщает РИА Новости.