Суд признал недействительным диплом о высшем образовании спикера гордумы Архангельска
Суд установил, что Поморский государственный университет имени Ломоносова (сейчас САФУ) незаконно выдал ей диплом по специальности «Менеджмент организации» после прохождения сокращенной программы обучения
Ломоносовский суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой. Суд установил, что Поморский государственный университет имени Ломоносова (сейчас САФУ) незаконно выдал ей диплом по специальности «Менеджмент организации» после прохождения сокращенной программы обучения.
В ходе расследования выяснилось, что Валентина Сырова не заканчивала ни общеобразовательной школы, ни ПТУ. Таким образом, в высшее учебное заведение ее принять не могли.
Иск о признании диплома спикера гордумы недействительным подала Генпрокуратура после обращения депутата областного Законодательного Собрания Ирина Чиркова. Следственный комитет в ходе проверки подтвердил отсутствие у г-жи Сыровой аттестата на момент зачисления в вуз, сообщает «Новая газета».
Сама Валентина Сырова обвиняла в распространении информации о незаконно выданном ей дипломе о высшем образовании своих политических конкурентов, которые хотят «раскачать ситуацию».
Валентина Сырова является членом «Единой России» и работает в городской думе Архангельска четвертый срок. Должность спикера парламента она занимает второй срок подряд.