ФСИН попросила 5,8 млрд рублей на создание цифровой системы против НКО
Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили у правительства 5,8 млрд рублей на создание информационной системы, которая «минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных»
Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили у правительства 5,8 млрд рублей на создание информационной системы, которая «минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных».
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и директор ФСИН Александр Калашников просят выделить необходимые средства в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». В письме указывается, что цифровизация позволит исключить незаконные действия сотрудников ФСИН по отношению к заключенным, помешать противозаконной связи спецконтингента с внешней средой, повысить уровень охраны, побороть коррупцию в тюрьмах, отслеживать спецтранспорт и заключенных, координировать производственно-экономическую деятельность исправительных учреждений, а также «минимизировать манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей», сообщает «КоммерсантЪ».
Правозащитники считают, что основной целью «цифровизации» ФСИН является недопущение утечек информации о пытках в колониях. Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов считает, что ФСИН пытается не допустить скандалов с пытками заключенных, как это было в Ярославской области.
«С одной стороны, ФСИН обещает большую открытость из-за цифровизации, с другой — уверяет, что проблемы связаны не с поведением самих сотрудников, которые избивают заключенных, а с НКО, которые делают такие факты достоянием гласности», - отметил Смирнов.