Заместителя гендиректора «Почты России» задержали по делу о картельном сговоре
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Его подозревают в участии в картельном сговоре
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Его подозревают в участии в картельном сговоре.
В «Почте России» сначала сообщили только, что Следственный комитет расследует уголовное дело «в отношении должностного лица компании», однако позже в беседе с РБК подтвердили, что подозреваемым по этому делу проходит Сергей Емельченков.
Портал TAdviser сообщает, что в рамках данного дела следственные дейтвия прошли у IT-поставщиков «Почты России». Это компании «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».
Подробности уголовное дела о картельном сговоре пока не приводятся.