Бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах» приговорили к 8 годам за хищения
Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего вице-президента ПАО «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Бизнесмена признали виновным в многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов
Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего вице-президента ПАО «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Бизнесмена признали виновным в многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов.
Сестру главы совета директоров ПАО «Росгосстрах Банк» Светланы Клепальской и гендиректора ООО «Техника и автоматика» Надежду Клепальскую приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
Столичный суд взыскал с фигурантов дела о хищении 8 млрд рублей по искам о возмещении ущерба. Иски подавали банк «Открытие» и ООО «РГС Активы».
Сергей Хачатуров признан виновным в особо крупной растрате, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Надежда Клепальская обвинялась в пособничестве растрате, мошенничестве и легализации преступных доходов.
По версии следствия, в период с января 2017 года по апрель 2018 года Хачатуров, будучи генеральным директором «РГС Активы» и вице-президентом «Росгосстраха», совместно с Клепальской и другими сообщникам присвоили более 18 тысяч инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский». Их фактическая стоимость составила более 2,29 млрд рублей.
Также мошенническим путем было похищено свыше 15 млн акций «Росгосстраха», стоимость которых превысила 5,779 млрд рублей. Затем эти деньги были легализованы.