15 июля 11:13
В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились 6 422 человека
В России общее число заразившихся коронавирусом по данным на 15 июля выросло до 746 369 человек. Из них 523 249 человек полностью выздоровели, а 11 770 – скончались от осложнений
В России общее число заразившихся коронавирусом по данным на 15 июля выросло до 746 369 человек. Из них 523 249 человек полностью выздоровели, а 11 770 – скончались от осложнений.
За последние сутки в стране выявили 6 422 новых случаев заражения COVID-19 и 156 летальных исходов.
В Москве выявили 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области – 173, в Санкт-Петербурге – 264, в Нижегородской области – 229, в Свердловской области – 263, в Ханты-Мансийском АО – 251, а в Ямало-Ненецком АО – 202.