15 июля 10:59
Сотрудников Росгвардии освободят от обязанности представляться гражданам перед их задержанием
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который освобождает сотрудников Росгвардии от обязанности представляться задержанным гражданам. Законопроект подготовил профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который освобождает сотрудников Росгвардии от обязанности представляться задержанным гражданам. Законопроект подготовил профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Сотрудников Росгвардии предлагается освободить от необходимости идентифицировать свою личность при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения, а также при угрозе жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.
Напомним, что в законодательстве закреплена обязанность сотрудников МВД представиться гражданам и предъявить служебное удостоверение, а также разъяснить причины задержания, сообщает ТАСС.