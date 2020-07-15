15 июля 10:50
В Забайкальском крае зафиксировали вирус африканской чумы свиней
В Красночикойском районе Забайкальского края России зафиксировано несколько случаев заболевания свиней африканской чумой. В администрации правительства региона сообщили, что вирус был обнаружен у животных 14 июля
Фото: 1tulatv.ru
В Красночикойском районе Забайкальского края России зафиксировано несколько случаев заболевания свиней африканской чумой. В администрации правительства региона сообщили, что вирус был обнаружен у животных 14 июля.
Предположительно, вирус африканской чумы свиней был занесен из дикой среды. Сейчас в Красночикойском районе введен карантин, сообщает РИА Новости.
Африканская чума свиней относится к особо опасным вирусным болезням, однако не передается человеку. При этом данный вирус наносит огромный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается ни лечению, ни профилактике вакцинами.
Ранее очаг инфицирования африканской чумы свиней был выявлен в Кировском районе Приморского края. В этом районе также введен карантин.