В Госдуме предложили поощрять деньгами граждан, обнаруживших просрочку в магазине
Депутат Госдумы Василий Власов предложил поощрять граждан, которые обнаружат в магазинах просроченные продукты питания. В качестве награды за бдительность парламентарий предлагает выплачивать покупателям половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке
Депутат Госдумы Василий Власов предложил поощрять граждан, которые обнаружат в магазинах просроченные продукты питания. В качестве награды за бдительность парламентарий предлагает выплачивать покупателям половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке.
В своем письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой Василий Власов указал, что сейчас штраф для магазина за торговлю продуктами с истекшим сроком годности составляет 20-30 тысяч рублей. При этом покупатель, который приобрел просроченный товар, может добиться возмещения морального ущерба только через суд. В большинстве случаев покупатели получают символическую сумму компенсации.
Депутат же предлагает выплачивать гражданам половину суммы штрафа, назначенного магазину. Это простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов питания.