15 июля 08:10
В Омске пенсионера-инвалида обвинили в экстремизме из-за отрицания распада СССР
В Омске 72-летний пенсионер с инвалидностью Владимир Бесхлебный стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Силовики подозревают пожилого мужчину в подготовке «захвата власти вооруженным путем»
Фото: om1.ru
В Омске 72-летний пенсионер с инвалидностью Владимир Бесхлебный стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Силовики подозревают пожилого мужчину в подготовке «захвата власти вооруженным путем».
Владимир Бесхлебный отрицает распад СССР и является председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР». Родственники пенсионера сообщили «Новой газете», что на прошлой неделе к нему в квартиру ворвались спецназовцы с автоматами и двое оперативников в штатском. Силовики провели обыск, в ходе которого изъяли компьютер, телефоны и документы.
Обыски также прошли еще у пятерых сторонников пенсионера.
Бесхлебный был задержан и доставлен в суд, который поместил его под домашний арест.