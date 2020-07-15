Правозащитникам запретили сообщать арестованному Сергею Фургалу о митингах в его поддержку
Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) запретили сообщать губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится сейчас в СИЗО, о массовых митингах в его поддержку
Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) запретили сообщать губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится сейчас в СИЗО, о массовых митингах в его поддержку.
Член ОНК Ева Меркачева после визита к Сергею Фургалу в «Лефортово» сообщила агентству ТАСС, что губернатор не в курсе того, что в Хабаровском крае уже несколько дней подряд продолжаются акции в его поддержку.
«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили [о митингах] говорить», - сообщила правозащитница.
Напомним, Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации нескольких убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в начале нулевых годов. По неофициальным данным, истинной причиной ареста губернатора из системной оппозиции стал его высокий рейтинг и низкий процент поддержки жителями края поправок к Конституции. Сейчас жители региона требуют немедленного освобождения Сергея Фургала и отставки президента Владимира Путина.