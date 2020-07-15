Главный акушер Минздрава РФ обзавелась недвижимостью на миллиард рублей после родов Алины Кабаевой
Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России Лейла Адамян и ее дочь получили элитную недвижимость в центре Москвы. Этот произошло в то время, когда некоторые СМИ сообщили о беременности бывшей гимнастки Алины Кабаевой
Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России Лейла Адамян и ее дочь получили элитную недвижимость в центре Москвы. Этот произошло в то время, когда некоторые СМИ сообщили о беременности бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Последнюю, по неподтвержденным слухам, уже много лет могут связывать отношения с президентом Владимиром Путиным.
Издание The Insider сообщает, что в январе 2019 года Лейла Адамян купила нежилое помещение площадью 774,6 кв. м в жилом комплексе Mon Cher в центре Москвы. Сейчас в помещении располагаются сеть ногтевых студий N. A.I.L.S Russia, банкетный зал The Great Hall Якиманка, салон мебели Henge и ателье пошива мужских костюмов Tailor Suit. Один квадратный метр в Mon Cher оценивается в 1,068 млн рублей. Рыночная стоимость недвижимости главной акушерки Минздрава составляет около 827 млн рублей.
В начале июня 2019 года два объекта в том же ЖК купила дочь акушерки Агнесса Осипова. На нее записаны апартаменты площадью 266,4 кв. м и стоимостью около 200 млн рублей.
The Insider отмечает, что покупка торговых площадей совпала с периодом, когда предполагаемая возлюбленная главы государства Алина Кабаева была на пятом месяце беременности, а приобретение квартиры — с периодом уже после предполагаемых родов.
О предполагаемых родах Алины Кабаевой в мае прошлого года писал «Московский комсомолец», однако вскоре материал был удален с сайта издания. В свою очередь британская Daily Mail сообщала, что перед размещением Кабаевой в московском медцентре весь этаж освободили от других пациентов. По данным журналиста Сергея Канева, рожала гимнастка и экс-депутат Госдумы в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.