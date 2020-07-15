Американские ученые смогли восстановить поврежденное легкое человека с помощью свиньи
Ученые из Колумбийского университета (США) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для человеческого организма смогли восстановить поврежденное легкое человека, подключив его к здоровому легкому свиньи
Ученые из Колумбийского университета (США) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для человеческого организма смогли восстановить поврежденное легкое человека, подключив его к здоровому легкому свиньи.
Специалисты использовали метод перекрестной циркуляции, который имеет огромные перспективы в современной медицине.
Биоинженер Джон О’Нил и хирург Ахмед Хозейн, участвовавшие в эксперименте, рассказали, что обеспечение внутренних биологических механизмов репарации в течение достаточно длительного периода времени позволило нам восстановить серьезно поврежденные легкие. Другими известными способами легкие не восстанавливались. Ученые отметили, что перекрестная циркуляция со свиными органами была единственным шансом спасти легкие и попытка увенчалась успехом.
Во время этой операции температура легких поддерживается на уровне температуры тела человека, и через них циркулирует бескровный раствор с кислородом, белком и питательными веществами. Эта циркуляция, когда жидкость прокачивается через орган, является ключевой, перфузионной частью операции, сообщает портал BIGPicture.
Специалисты Колумбийского университета смогли восстановить поврежденные легкие пяти пациентов, которые считались безнадежными.
Ученые при этом отметили, что данный способ восстановления легких еще должен пройти проверку.