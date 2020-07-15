Профильный комитет Госдумы одобрил идею с трехдневным голосованием на выборах
Профильный комитет Госдумы России одобрил поправки о голосовании в течение трех дней на выборах разного уровня. Депутаты сочли успешным опыт многодневного голосования по поправкам к Конституции РФ
Профильный комитет Госдумы России одобрил поправки о голосовании в течение трех дней на выборах разного уровня. Депутаты сочли успешным опыт многодневного голосования по поправкам к Конституции РФ.
В комитете при этом отметили, что даже в случае одобрения данной инициативы Госдумой и Советом Федерации, единый день голосования 13 сентября пройдет в обычном режиме.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трех дней. Памфилова заявила, что россиянам якобы понравилось голосовать целую неделю по поправкам к Конституции.
Оппозиция выступает категорически против многодневного голосования, так как это позволяет властям более успешно фальсифицировать результаты выборов. Многодневное голосование существенно затрудняет контроль за прозрачностью и чистотой выборов.