Гособвинение запросило для фигурантов дела «Нового величия» реальные и условные сроки
Так, для Руслана Костыленкова прокуратура просит 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, для Вячеслава Крюкова – 6 лет колонии общего режима, для Дмитрия Полетаева – 6 лет и 6 месяцев условного срока, для Петра Карамзина – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима
Гособвинение запросило для фигурантов дела «Нового величия» реальные сроки лишения свободы. Так, для Руслана Костыленкова прокуратура просит 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, для Вячеслава Крюкова – 6 лет колонии общего режима, для Дмитрия Полетаева – 6 лет и 6 месяцев условного срока, для Петра Карамзина – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а для Максима Рощина – 6 лет и 6 месяцев условного срока.
Анну Павликову обвинитель просит приговорить к 4 годам условного срока, а Марию Дубовик – к 6 годам условно.
Молодых людей обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем с целью захвата власти в России путем государственного переворота.
Обвиняемые считают дела сфабрикованным и утверждают, что идею создания подобной организации им подсказал внедренный сотрудниками ФСБ человек. Он же написал устав организации, который экспертиза признала экстремистским.