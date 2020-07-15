Меню
Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
15 июля 01:45

Гособвинение запросило для фигурантов дела «Нового величия» реальные и условные сроки

Так, для Руслана Костыленкова прокуратура просит 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, для Вячеслава Крюкова – 6 лет колонии общего режима, для Дмитрия Полетаева – 6 лет и 6 месяцев условного срока, для Петра Карамзина – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима

Гособвинение запросило для фигурантов дела «Нового величия» реальные и условные сроки

Гособвинение запросило для фигурантов дела «Нового величия» реальные сроки лишения свободы. Так, для Руслана Костыленкова прокуратура просит 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, для Вячеслава Крюкова – 6 лет колонии общего режима, для Дмитрия Полетаева – 6 лет и 6 месяцев условного срока, для Петра Карамзина – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а для Максима Рощина – 6 лет и 6 месяцев условного срока.

Анну Павликову обвинитель просит приговорить к 4 годам условного срока, а Марию Дубовик – к 6 годам условно.

Молодых людей обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем с целью захвата власти в России путем государственного переворота.

Обвиняемые считают дела сфабрикованным и утверждают, что идею создания подобной организации им подсказал внедренный сотрудниками ФСБ человек. Он же написал устав организации, который экспертиза признала экстремистским.

Материалы по теме
Украинские власти предоставили статус беженца фигуранту дела «Нового величия»
Матери Анны Павликовой и Даниила Конона объявили голодовку с требованием освободить политзаключенных
В центре Москвы задержали родителей фигурантов «московского дела», а также дел «Сети» и «Нового величия»
Сейчас на главной
«Газпром» получил рекордный убыток из-за теплой зимы
Газпром
«Газпром» получил рекордный убыток из-за теплой зимы
Российская газовая монополия «Газпром» в первом квартале текущего года получила рекордный убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток составил около 100 млрд рублей
Общество
Не Крымом единым ...
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о готовности восьми стран принимать российских туристов «хоть завтра». Это Турция, Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты
Московские власти планируют к сентябрю полностью ликвидировать троллейбусы
общественный транспорт
Московские власти планируют к сентябрю полностью ликвидировать троллейбусы
Любимые многими москвичами троллейбусы могут полностью исчезнуть к сентябрю текущего года. На сегодняшний день в столице осталось всего 10 троллейбусных маршрутов, а полностью транспорт исчезнет к началу осени
Деньги взамен на покровительство
Рамзан Кадыров
Деньги взамен на покровительство
Издание «Проект» опубликовало расследование о заработках главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Журналисты выяснили, что они через бизнесменов Руслана Байсарова и Павла Кротова зарабатывают миллионы долларов
Чемодан. Вокзал. Деревня
коронавирус
Чемодан. Вокзал. Деревня
Специалисты РАНХиГС считают, что отток жителей крупных городов в малые города и села может продолжиться в ближайшие месяцы. Кроме того, действующие антикризисные меры могут только лишь увеличить диспропорцию пространственного развития России
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили о росте смертности
коронавирус
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили о росте смертности
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности в июне текущего года. Органы власти зарегистрировали в прошлом месяце 13 128 смертей, что на 3 687 случаев больше, чем в июне прошлых лет
Ущерб от разлива топлива на Таймыре по вине «Норильсктрансгаза» оценили в 100 млн рублей
экологическая катастрофа
Ущерб от разлива топлива на Таймыре по вине «Норильсктрансгаза» оценили в 100 млн рублей
Экологи из организации «Гринпис» оценили ущерб окружающей среде от разлива топлива в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края минимум в 100 млн рублей
Совет торговых центров сообщил об угрозе закрытия четверти объектов из-за карантинных ограничений
торговля
Совет торговых центров сообщил об угрозе закрытия четверти объектов из-за карантинных ограничений
Российский совет объединяющий владельцев ТРЦ, предупредил о возможном закрытии четверти всех объектов по стране из-за бедственного положения на фоне пандемии
Авторская колонка
Квадратный метр брехни
Пишу эти строки, а в ленте непрерывно: задержан тот, в автозаке этот, предъявлено обвинение, проводится обыск. Сразу начинаешь по-другому смотреть на окружающий мир и по-другому воспринимать слова нашего президента. Путин говорит, что у нас есть «исторический шанс» обеспечить россиян жильем
Орехъ Антон
Сначала парад, потом деньги
госзакупки
Сначала парад, потом деньги
Управделами президента РФ задним числом подписало госконтракт с ВГТРК на трансляцию парадов победы в ряде городов, которые прошли 24 июня. Речь идет о праздничных мероприятиях во Владивостоке, Волгограде, Калининграде, Мурманске, Севастополе и Петербурге
Суд отклонил иск парализованной москвички к мэрии из-за незаконного штрафа за нарушение режима самоизоляции
режим изоляции
Суд отклонил иск парализованной москвички к мэрии из-за незаконного штрафа за нарушение режима самоизоляции
Пресненский райсуд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой к мэрии из-за штрафа за нарушение режима самоизоляции
Власти Белоруссии объявили о создании авиакомпании-лоукостера
авиакомпании
Власти Белоруссии объявили о создании авиакомпании-лоукостера
Власти Белоруссии анонсировали появление авиакомпании-лоукостера. По словам главы Минтранса Алексея Авраменко, низкобюджетный перевозчик будет базироваться в Гродно
Общество
Лишенный сана отец Сергий потребовал от Владимира Путина передать ему президентские полномочия
Отец Сергий (Николай Романов), которого церковный суд ранее постановил лишить сана, предложил Владимиру Путину передать ему полномочия президента страны. Священнослужитель пообещал навести порядок за три дня
В Амурской области рабочие газоперерабатывающего завода устроили погром из-за долгов по зарплате
Газпром
В Амурской области рабочие газоперерабатывающего завода устроили погром из-за долгов по зарплате
В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод по заказу «Газпрома»
Москва вышла из карантина
карантин
Москва вышла из карантина
В Москве с 13 июля отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в силе остались только запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и ношение защитных масок в транспорте и общественных местах
Германия предложила ввести санкции против России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году
антироссийские санкции
Германия предложила ввести санкции против России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году
Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против лиц, причастных к хакерской атаке на Бундестаг. В случае согласования данной инициативы, это будет первый случай введения «киберсанкций»
Венгрия первой из стран Евросоюза разрешила въезд российским гражданам
карантин
Венгрия первой из стран Евросоюза разрешила въезд российским гражданам
Власти Венгрии с 15 июля разрешат въезд в страну российским гражданам, однако им придется предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Без справки туристам придется пройти 14-дневный карантин
Сеченовский университет сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от COVID-19
коронавирус
Сеченовский университет сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от COVID-19
Сеченовский университет Москвы сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат испытывали на добровольцах