Глава Читы не выплатил кредит на покупку машины в связи с «трудными жизненными обстоятельствами»
Глава администрации Читы Александр Сапожников с 2012 года числится должником по невозвращенному автокредиту в размере 533 тысяч рублей, сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на базу УФССП по Забайкальскому краю
Глава администрации Читы Александр Сапожников с 2012 года числится должником по невозвращенному автокредиту в размере 533 тысяч рублей, сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на базу УФССП по Забайкальскому краю.
По данным издания, в 2011 году в Черновской суд обратился «ОТП Банк», который выдал Александру Сапожникову кредит на покупку машины под залог приобретенного автомобиля. Чиновник от своего долга не открещивался, но объяснил невозможность расплатиться по автокредиту «трудными жизненными обстоятельствами». Сапожников просил банк реструктуризировать задолженность.
Суд в итоге постановил взыскать с Сапожникова долг и заложенную машину. На основании судебного решения в отношении главы Читы было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него 533 тысяч рублей. По данным «Чита.ру», этот долг не погашен до сих пор.
В администрации столицы Забайкалья историю с автокредитом не прокомментировали.