Движение «Голос» пожаловалось в прокуратуру на клевету со стороны государственных СМИ
Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось в прокуратуру и МВД с просьбой провести доследственную проверку по признакам нарушения статья о клевете из-за материалов в государственных СМИ о деятельности организации
Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось в прокуратуру и МВД с просьбой провести доследственную проверку по признакам нарушения статья о клевете из-за материалов в государственных СМИ о деятельности организации.
В заявлении «Голоса» говорится, что в государственных СМИ в отношении движения «был выстроен целый конвейер фабрикации лжи», когда на гостелевидении показывали фейковые сюжеты о деятельности организации, сообщает «Медуза».
Представители «Голоса» заявили, что в рамках кампании по распространению фейковой информации некоторые члены Общественной палаты и Совета по правам человека бездоказательно обвинили организацию в том, что активисты сообщали о «колоссальном количестве» нарушений, которые якобы не подтвердились.
Активисты «Голоса» на протяжении всей кампании по поправкам к Конституции критиковали ее, отмечая, что голосование не имеет под собой правовой базы и не соответствует российскому законодательству.